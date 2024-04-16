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Вайлдер назвав умову бою з Джошуа

Сьогодні 22:20 60 0
Вайлдер назвав умову бою з Джошуа
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер, #Чжан Чжилей

Джерело - bbc.com.

Американський ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) повинний провести видатний бій проти Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО), щоб претендувати на поєдинок проти британця Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це він заявив у коментарі ВВС.

"Люди завжди прагнутимуть побачити цей бій, що б там не було. Я ставлю міцні 90 відсотків на те, що він відбудеться.

Раніше я завжди казав, що буде шкода, якщо ми ніколи не поб’ємося. Для цього потрібен лише один бій, один вечір. 1 червня буде саме той вечір, саме той бій.

Деонтей Вайлдер нокаутує Чжана Чжилея, і світ збожеволіє. І ми знову повернемося до бою Вайлдер – Джошуа. Вболівальники знову цього захочуть", – сказав Вайлдер.

Нагадаємо, наступним суперником Деонтея буде колишній тимчасовий чемпіон за версією WBO Чжан Чжилей (26-2-1, 21 КО), бій з яким відбудеться 1 червня.

У своєму останньому поєдинку американець сенсаційно програв Джозефу Паркеру під час вечора боксу у Саудівській Аравії у грудні минулого року. Новозеландець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 118:111, 118:110, 120:108.

Джошуа 8 березня брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.

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