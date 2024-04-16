Вайлдер назвав умову бою з Джошуа

Американський ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) повинний провести видатний бій проти Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО), щоб претендувати на поєдинок проти британця Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це він заявив у коментарі ВВС.

"Люди завжди прагнутимуть побачити цей бій, що б там не було. Я ставлю міцні 90 відсотків на те, що він відбудеться.

Раніше я завжди казав, що буде шкода, якщо ми ніколи не поб’ємося. Для цього потрібен лише один бій, один вечір. 1 червня буде саме той вечір, саме той бій.

Деонтей Вайлдер нокаутує Чжана Чжилея, і світ збожеволіє. І ми знову повернемося до бою Вайлдер – Джошуа. Вболівальники знову цього захочуть", – сказав Вайлдер.