Вайлдер назвав умову бою з Джошуа

Джерело - bbc.com.
Американський ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) повинний провести видатний бій проти Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО), щоб претендувати на поєдинок проти британця Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).
Про це він заявив у коментарі ВВС.
"Люди завжди прагнутимуть побачити цей бій, що б там не було. Я ставлю міцні 90 відсотків на те, що він відбудеться.
Раніше я завжди казав, що буде шкода, якщо ми ніколи не поб’ємося. Для цього потрібен лише один бій, один вечір. 1 червня буде саме той вечір, саме той бій.
Деонтей Вайлдер нокаутує Чжана Чжилея, і світ збожеволіє. І ми знову повернемося до бою Вайлдер – Джошуа. Вболівальники знову цього захочуть", – сказав Вайлдер.
Нагадаємо, наступним суперником Деонтея буде колишній тимчасовий чемпіон за версією WBO Чжан Чжилей (26-2-1, 21 КО), бій з яким відбудеться 1 червня.
У своєму останньому поєдинку американець сенсаційно програв Джозефу Паркеру під час вечора боксу у Саудівській Аравії у грудні минулого року. Новозеландець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 118:111, 118:110, 120:108.
Джошуа 8 березня брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.