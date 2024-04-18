Красюк: Основна фішка Усика – це думати про свою роботу

Джерело - Чемпіон.
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, що український боксер не концентрується на суперникові під час підготовки до бою.
Про це він повідомив у ексклюзивному інтерв'ю.
"Основна фішка Усика під час тренувань – це думати про свою роботу. Ставити цілі і досягати їх. Він не концентрується на суперникові. Це допомагає йому триматись у відмінному психічному стані і переїжджати їх своїми навичками і вміннями, а не боротися з їхніми", — сказав промоутер.
Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.