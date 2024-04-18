Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа"

Промоутер Усика розповів, як наш чемпіон готується до бою з Тайсоном Ф’юрі, який пройде 18 травня в столиці Саудівської Аравії.

Джерело - Чемпіон.

Через місяць в Ер-Ріяді відбудеться головний мегафайт професійного боксу. Олександр Усик вийде в ринг проти Тайсона Ф’юрі. Вперше в історії хевівейту на кону будуть стояти всі чотири найпрестижніших чемпіонських титули — WBC (Всесвітня боксерська рада), який зараз належить Ф’юрі, а також WBA Super (Всесвітня боксерська асоціація), IBF (Міжнародна боксерська федерація) та WBO (Всесвітня боксерська організація), які знаходяться у власності Усика.

В ексклюзивному інтерв’ю Максиму Розенку промоутер українця Олександр Красюк розкрив цікаві деталі підготовки свого клієнта до бою з Ф’юрі, зізнався, яким чином промоутерська компанія К2 використовує штучний інтелект, та порадив українським боксерам позбутися синдрому Роккі Бальбоа.

Агентурна мережа

— Пане Олександре, що робить промоутер під час тренувального табору боксера? Коли вже контракт на бій підписаний, усі деталі узгоджені…

— Теж тренується та відпочиває. Ну, і ще займається організацією комунікацій, переговорами, логістикою, промоушеном поєдинку та бійця в медіа, затвердженням суддів та рефері і, звичайно ж, квитками (який жах). Ну, і ще в промоутера є інші боксери. Які так само потребують уваги й тих самих організаційних та юридичних узгоджень, не кажучи вже про фінансові.

— Часто-густо промоутери підстраховуються і на випадок травми суперника заздалегідь домовляються з іншим боксером, щоб він міг замінити його у випадку травми. Коли Усик проводив бій з Дюбуа, у вас був запасний варіант на випадок травми британця?

— Якщо мова йде про бій, який має всесвітній резонанс, то підстраховка іншим суперником виглядає досить сумнівним кроком. У світовому боксі існує практика страхування шоу. Але вона розвинена лише в кількох країнах, наприклад, США, Великій Британії, Австралії. Там передбачені випадки травм чи інших обставин, що не дозволяють вчасно провести шоу. Відтак страхова компанія компенсує промоутеру вже витрачені кошти. Однак, якщо говорити про наше шоу у Вроцлаві, то в Польщі такої практики серед страховиків не проводиться. Тому промоутер бере на себе ризик. У випадку з Дюбуа – нагадаю, що він був серйозно травмований взимку перед боєм – ми ретельно відстежували його стан здоров’я через свою "агентурну мережу". Тож мали достовірну актуальну інформацію.

Однак, усе рівно розглядали можливі несприятливі варіанти. Оскільки наш поєдинок був ускладнений фактором "обов’язкового захисту" й у разі його непроведення – можливою втратою титулу – ми відпрацьовували опцію обов’язкового претендента за іншою версією.

— Як часто у вашій кар’єрі траплялись випадки, коли бій зривався в останню мить? Як із поєдинком Тайсон Ф’юрі — Устинов, де відбулося навіть зважування.

— Я б сказав, що ці випадки траплялися частіше, ніж відбувалось усе за планом. У версії з Устіновим – ми були гостями. Тому не могли жодним чином впливати на хід подій. Інша ж справа, коли ти сам організатор шоу. Коли в тебе запущена кампанія, продані ТБ-права, квитки і реклама, витрачені кошти. В цьому випадку ти мусиш вкрай оперативно мислити. Мені навіть складно пригадати, скільки разів це траплялося. Але в К2 професійна команда спеціалістів і дуже відповідальних людей із гнучким мисленням, тому нам завжди вдавалось із мінімальними втратами виходити із таких ситуацій.

— Будь ласка, топ-5 найепічніших історій від промоутера Красюка.

— Вибачаюсь, топ-5 не розповім — тримаю для мемуарів. Але однією історією поділюсь. Юрій Нужненко мав провести перший захист титулу WBA у 2008 році. Шоу було заплановане на квітень. Контракт на бій був підписаний з боксером із топ-15 WBA, мексиканцем Косме Рівєрою. Рекламна кампанія йде повним ходом. Висять борди, постери, ролики крутяться на радіо та ТБ. Інтерв'ю, пресконференції. Підготовка в розпалі. І за тиждень до події Косме провалює допінг-пробу. Тобто, за жодних обставин не може взяти участь у поєдинку. Ми пробігаємось по всьому рейтингу топ-15 WBA. Жоден із боксерів не є доступним на нашу дату. Патова ситуація. Ще й ускладнена суворими реаліями українських фінансових можливостей щодо гонорарів. Отже, в нас немає реальної можливості запропонувати кількасот тисяч доларів, щоб зовсім неготовий боксер прийняв виклик заради грошей.

Тоді ми знаходимо боксера в Пуерто-Ріко з відмінними показниками послужного списку, готовим битися за запропонований гонорар у такі короткі терміни. Але є одне "але". Бій за титул чемпіона світу. Суперник має бути в топ-15 рейтингу WBA. Тож я телефоную керівнику WBA Мендозі-молодшому і пропоную план. Оскільки Рівєра провалив допінг – його мають виключити з рейтингів. Новий рейтинг мав вийти саме в понеділок на тижні перед боєм. WBA затримує публікацію рейтингів. Ми підписуємо контракт із Ірвінгом Гарсією. У середу WBA публікують рейтинг, де Гарсія №15 і ми маємо поєдинок. Шоу врятовано. Розходимось. Але бій тоді виявився дійсно складним. Нагадаю, закінчився внічию.

Штучний інтелект

— Давайте з 2008 року перейдемо в наші часи. Ви стверджували, що на бій Усика з Дюбуа у Вроцлаві українці придбали 85 відсотків квитків. Звідки така цифра? Оціночні судження?

— Можна сказати, що оціночні судження. Але оцінку ставила не людина, а штучний інтелект. Точніше, цифрова платформа, на якій відбувався продаж квитків. Кожен, хто їх купував, проходив реєстрацію і сплачував банківської карткою, вказуючи свої дані. Тому нам не складно було встановити приблизну кількість наших земляків. До речі, багато з них проживали не в Польщі, а в інших країнах Європи. Тому й ця інформація була для нас доступна.

— Захист титулу Усик провів у Вроцлаві. Але, як продемонстрував досвід Шахтаря, який проводив свої номінально домашні поєдинки групового турніру футбольної Ліги чемпіонів у Гамбурзі, можливо, це було не найкраще рішення. Адже квитки в Німеччині можна продати значно дорожче, ніж у Польщі. І німці охоче підтримували Шахтар на стадіоні. Чому ви не розглядали для проведення бою Усика той же Гамбург, де свою професійну боксерську кар’єру розпочинали брати Клички, а зараз мешкає велика українська діаспора? Або Дюсельдорф чи Гельзенкірхен, де свої бої також проводили Віталій і Володимир?

— Після повномасштабного вторгнення ми не могли проводити шоу на Батьківщині, тому намагалися це зробити максимально близько до України. Коли приймали рішення про місце проведення, саме в Польщі жила найбільша закордонна діаспора українців.

Але не скажу, що вибір локації одразу пав на це місто. Це сталося вже по ходу подій. Первинна ідея була робити на стадіоні у Варшаві. Але стадіон був повністю розписаний і нам довелось шукати альтернативи. І так Господь нас привів у Вроцлав, де, як з’ясувалося, ще й проживало найбільше українців.

Ready to Fight

— Вже 18 травня Усик повинен вийти в ринг проти Тайсона Ф’юрі. Зараз українець знаходиться в кемпі. З вами консультуються, наприклад, стосовно підбору спаринг-партнерів для Олександра?

– Задача промоутера – забезпечити боксера поєдинками і гонораром. Ну і в прогресії часу побудувати лінію кар'єри таким чином, щоб боксер досяг світового визнання. Забезпечити всі супутні потреби боксера. Втім, спортивна складова – це наука і нею мають займатись "науковці", якими є тренери та асистенти в командах наших боксерів. Тому найкраща версія роботи механізму побудови кар’єри – це розподіл повноважень серед компетентних людей. Бо від команди, щонайменше наполовину, залежить успіх боксера.

– У братів Кличків тренувальний табір до чемпіонських боїв зазвичай складав 6 тижнів. 3 тижні – загально фізична підготовка, 3 тижні – спаринги. Наскільки тренувальний табір Усик відрізняєтся від цього за термінами та форматом?

– Треба уточнення. Не в братів Кличків, а у Віталія Кличка. Табір Володимира тривав 12 тижнів. Це суто індивідуальна річ. Кому скільки вистачає. Оскільки Усик прийшов у хевівейт із крузервейту, йому необхідно виконувати більший обcяг роботи, аби досягати бажаного результату. Він із цим гарно справляється завдяки Юрію Ткаченку, Сергію Лапіну та іншим членам цієї зіркової команди.

– Прохання трохи детальніше розповісти про програму підготовки Усика до мегафайту.

– Вона розбита на секції. Загальна базова фізпідготовка, спеціальна фізпідготовка, школа боксу (умовно називаємо технічну підготовку), спеціальна технічна підготовка, морально-психологічна підготовка і насамкінець – спаринги для відточення набутих знань. І до речі, два тренування – це вже завершальна частина табору. Початкова має три.

– Всі теперешні зірки хевівейту колись працювали спаринг-партнерами в тренувальному таборі Володимира Кличка. Ще коли їхні кар’єри набирали обертів. Це Тайсон Ф’юрі, Джошуа, Вайлдер. Спрогнозуйте, хто з теперішніх спаринг-партнерів Усика в майбутньому зможе стати королем хевівейту?

– Я їх усіх не знаю. Вони ж приходять нетрадиційним шляхом. У табір Усика вони потрапляють завдяки унікальній розробці, авторами якої є Усик та Лапін, під назвою Ready to Fight. Це фейсбук світу боксу. Будь-який спеціаліст зі сфери боксу може знайти там собі застосування. Розроблена за технологією блокчейну, включає в себе крипто-гаманець, тож кожна зареєстрована персона може заробляти додаткові кошти, просто виконуючи своі повсякденні обов'язки.

Кого можу дійсно відзначити з колишніх спаринг партнерів Усика – це Баколе. Він хоч і отримував на горіхи добряче, але проявляв гарне поєднання навичок, характеру і боксерської думки. Єдина його проблема – це дисципліна. Тому, вважаю, якщо він сконцентрується на подоланні своїх недоліків – зможе багато чого досягти.

– А чи зможе багато чого досягти Ready to Fight? Маю на увазі, як бізнес-проєкт.

– Найближчим часом стануться події, які дадуть найкращу відповідь на це питання. Тож реєструйтесь і слідкуйте за новинами…

Сотні тисяч доларів

– Зазвичай у межах підготовки до важливих чемпіонських боїв спаринг-партнерам сплачують гонорар близько 1000 доларів на тиждень, забезпечують безкоштовне проживання, харчування та переліт. У підсумку в тренувальний табір братів Кличків бажали потрапити майже всі боксери – набратися досвіду в спарингах з лідерами дивізіону та трохи підзаробити. З тренувальним табором Усика зараз така ж історія?

– Навряд чи зараз знайдеш гідного важковаговика, готового отримувати по "кабіні" за тисячу. Ці цифри вже давно стали більшими. Однак потрапити в табір Усика чи Кличків у першу чергу хотіли не через гроші, а через досвід, який там здобувається, і його за гроші не купити.

– Скільки обходиться тренувальний табір зараз? Скільки обходився, коли Олександр готувався до бою з Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа?

– Це сотні тисяч доларів.

– Під час тренувань Володимира Кличка в таборі на моніторах крутилися записи боїв його наступного суперника. В Усика такої фішки немає?

– Основна фішка Усика – це думати про свою роботу. Ставити цілі і досягати їх. Він не концентрується на суперникові. Це допомагає йому триматись у відмінному психічному стані і переїжджати їх своїми навичками і вміннями, а не боротися з їхніми.

– Багато років Володимир Кличко не дозволяв своєму брату Віталію відвідувати тренувальний табір – після того, як чинний мер Києва якось приїхав до них із Менні Стюартом і критикував, що вони багато чого роблять неправильно. А які заборони є у тренувальному таборі Усика? Хто його може відвідувати, а хто ні? Вам потрібно когось запитувати, коли бажаєте відвідати табір?

– У таборі є чіткі правила і всі їх мають дотримуватись незалежно від свого статусу. Усик не є виключенням, так само, як і я, чи будь-хто інший. Сувора дисципліна дає свій результат і всі поціновувачі боксу у світі можуть ним насолоджуватись.

– Коли за два тижні до попередньої дати бою стала відомо про травму британця та нову дату поєдинку, Усик із командою роз’їхалися по домах? Наскільки тривалою була пауза?

– В Усика народилася донька в січні. Тому він одразу скористався нагодою її побачити і провести час із сім’єю. Однак пауза була всього кілька днів. Потім знов розпочалась підготовка.

– Віталій та Володимир Клички під час тренувального табору набирали вагу – їхні м’язи наливалися потужністю. А як із цим в Усика?

– Це нормальна практика, якщо супертяж не Тайсон Ф'юрі (посміхається).

– Тайсон Ф’юрі проводив свій тренувальний табір в Саудівській Аравії. Вам організатори івенту такої опції не пропонували?

– Ми несемо відповідальність за себе і тому самі визначаємо, де, коли і як буде відбуватись підготовка. Вона має влаштовувати, передусім, чемпіона. І навіть якщо б і пропонували – саме Усик разом із командою приймали б це рішення, виходячи з основних задач підготовки.

– За перші 5 років своєї професіональної боксерської кар’єри Усик змінив 5 тренерів. Але з 2018 року Олександр працює з Юрієм Ткаченком. Цей тандем і далі буде зберігатися чи є наміри підсилити тренерську позицію?

– Як можна посилити найсильнішу тренерську позицію?

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– Ми пам’ятаємо, як шість років тому в тренувальному таборі Усика перебував Анатолій Ломаченко, який після цього секундував Олександра в рингу під час бою з Муратом Гассієвим. Наскільки зараз тренер Ломаченка залучений у ці процеси, адже вони давно товаришують з Юрієм Ткаченком?

– Папаченко готував Усика до бою лише одного разу – до бою з Гассієвим. Щодо відносин Юрія Ткаченка коментувати не можу, оскільки не є суб’єктом цих стосунків.

Синдром Роккі Бальбоа

– У липні в Парижі стартують Олімпійські ігри. Будете стежити за боксерським олімпійський турніром? Є плани підписати когось із боксерів, адже Усику вже 37 років і він не вічний?

– Олімпіаді передуватиме ще один відбірковий ліцензійний турнір у Таїланді, де участь візьмуть двоє із боксерів К2 – Ярослав Харциз і Василь Чеботар. Сподіваємось, що хлопці не лише здобудуть путівки на Олімпіаду, а ще й порадують нас медалями.

– Ще до Олімпіади у Токіо-2020 ви хотіли підписати контракт із чемпіоном світу-2017 Олександром Хижняком. Але полтавець в Японії програв у фіналі турніру і вирішив залишитися в аматорському боксі ще на один олімпійський цикл. Зараз Хижняк усе ще цікавий К2?

– Ми давно не спілкувались. Подивимось, як пройде виступ цього разу. На сьогодні Олександр єдиний боксер з України, що здобув право на участь в Олімпійських іграх. Бажаємо йому успіху й будемо вболівати.

– Згодні з думкою, що ключовою помилкою в кар’єрі Ломаченка було те, що він лишився в аматорському боксі ще на один олімпійський цикл. Адже за 4 роки він міг досягнути набагато більшого на професійному рингу.

– Дуже складно говорити про історію в умовному способі. Ломаченко мав не найгіршу кар’єру в профі боксі. Але красномовним є факт, що синдром Рокі Бальбоа (американська мрія наших боксерів і сподівання, що контракт з американським промоутером – це квиток на спортивний та фінансовий Олімп) має покинути голови боксерів. А приклад Усика показує, що американський промоутер не є обов’язковою причиною успіху.

– Коли варто очікувати боксерських шоу від К2 в Україні?

– Готуємо дещо цікавеньке, тож стежте за анонсами.

Максим Розенко, Чемпіон

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