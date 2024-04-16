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07.04.2024 07:40 1123

Менеджер Усика оцінив шанси на зрив бою з Ф'юрі

Сьогодні 11:18 143 0
Менеджер Усика оцінив шанси на зрив бою з Ф'юрі
#Усик - Ф'юрі

Джерело - Seconds.

Менеджер чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) Егіс Клімас оцінив ймовірність зриву поєдинку українця проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це функціонер сказав в інтерв'ю Youtube-каналу Seconds.

"Я думаю, що нарешті ми побачимо цей бій. Я вірю, що настав час для цього поєдинку.

У команді Усика ніщо особливо не змінилося, все залишилося колишнім. Навіщо щось лагодити, якщо воно не зламалося? Він таким чином усього домігся в першій важкій вазі і домагається в суперважкій", - сказав Клімас.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Усик або Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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