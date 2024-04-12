Від 700 гривень: стала відома вартість квитків на бій Усик — Ф'юрі

Стартував продаж квитків на бій між володарем титулу WBC у суперважкій вазі британцем Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) та чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF українцем Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Ціни розпочинаються від 70 саудівських ріалів — приблизно 728 гривень.

Найдорожчі квитки будуть коштувати 1500 ріалів, що становить понад 15 тисяч гривень.

"Тікети" можна придбати платформі Webook.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.