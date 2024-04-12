Ф’юрі назвав місце, де відбудеться бій з Джошуа

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) очікує зустрітися з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) в Саудівській Аравії.

Про це заявив британський боксер у коментарі Boxingnews 24.

"Бій з Джошуа точно не відбудеться на Вемблі у Великій Британії. Якщо організатори платять 200 мільйонів за бій, то, безперечно, він проходитиме в Саудівській Аравії. Сумнівно, що бій буде в Англії.

Можливо реванш, якщо він взагалі буде. Але поки що я думаю про Усика, а не про Джошуа. Джошуа двічі йому без питань програв, тож нехай іде в кінець черги", — сказав Ф'юрі.