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07.04.2024 07:40 999

Ф’юрі назвав місце, де відбудеться бій з Джошуа

Сьогодні 21:50 79 0
Ф’юрі назвав місце, де відбудеться бій з Джошуа
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - boxingnews24.com.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) очікує зустрітися з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) в Саудівській Аравії.

Про це заявив британський боксер у коментарі Boxingnews 24.

"Бій з Джошуа точно не відбудеться на Вемблі у Великій Британії. Якщо організатори платять 200 мільйонів за бій, то, безперечно, він проходитиме в Саудівській Аравії. Сумнівно, що бій буде в Англії.

Можливо реванш, якщо він взагалі буде. Але поки що я думаю про Усика, а не про Джошуа. Джошуа двічі йому без питань програв, тож нехай іде в кінець черги", — сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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