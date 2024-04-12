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Ф'юрі - про бій з Усиком: Я справді боюся, він копіює мій стиль

Сьогодні 12:29 76 0
Ф'юрі - про бій з Усиком: Я справді боюся, він копіює мій стиль
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО), вважає, що український чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) копіює його стиль.

Про це британець розповів на пресконференції.

"Так, я дійсно дивився на це раніше і думав про себе. Знаєш, цей хлопець повільно проникає в мою свідомість і виводить мене з ладу зсередини. Я навіть не впевнений, чи зможу нанести хоч один удар, коли настане вечір бою, тому що він так сильно мене сковує. Він вивчав великих і скопіював мій стиль. Тож тепер я до біса боюся. Так що тепер я до біса наляканий.

Боже, вибач мені за лайку. Я справді боюся, він копіює мій стиль, як і все, що я роблю: розмови, образи на пресконференціях, одягаюся, як різні персонажі з фільмів Marvel. Мені просто не терпиться побачити, що він приготував для цього бою. Я насправді стаю його великим фанатом", — сказав Фʼюрі.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення — Ер-Ріяд. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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