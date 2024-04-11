Батько Ф'юрі: Бій Тайсона проти Усика може бути нудно спостерігати

Джерело - Sport Bible.

Джон Ф'юрі, батько володаря титулу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО), вважає, що бій сина з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) може бути нудним.

Про це Ф'юрі-старший розповів на пресконференції.

"Це буде схоже на шахову партію, буде бій між двома майстрами рингу. Може бути нудно спостерігати, такий в них стиль", - сказав батько Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.