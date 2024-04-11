Президент World Boxing: Український бокс важливий для спорту

Головне
Чемпіон Європи з боксу працює охоронцем у школі, його зміна триває 12 годин
Сьогодні 11:50 616
Мудрика продають в Арсенал, Лунін помиляється, а Миколенко зміцнює позиції: як там наші зіграли
Сьогодні 16:11 278
Музичук зазнала поразки від Чжуньї в 6 турі Турніру претенденток-2024
Сьогодні 14:23 267
Здалася їм та оборона, або Як українці вирішували долю головного єврокубка: 6 висновків після перших матчів 1/4 ЛЧ
Сьогодні 13:15 260
Ліверпуль прийме Аталанту, Бенфіка зіграє з Марселем: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:05 335
Жирона знову визнала Довбика найкращим гравцем місяця
Сьогодні 01:12 9581
Атлетико мінімально переміг Боруссію в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 6061
Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 13095
Дніпро взяв реванш у Черкаських Мавп у другій півфінальній грі Суперліги
Вчора 19:47 2787
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло
Вчора 17:56 33049 4
Прямі трансляції
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 17:28 74
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 16:43 348
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 16:21 95
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 16:30 528
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 02:46 267
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 01:33 425
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 966
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 12:08 1231
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 10:01 1045
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
06.04.2024 09:54 711

Президент World Boxing: Український бокс важливий для спорту

Сьогодні 16:48 99 0
Президент World Boxing: Український бокс важливий для спорту
#ФБУ, #World Boxing

Джерело - Tribuna.com.

Президент World Boxing Борис ван дер Ворст вважає, що Федерація боксу України має приєднатися до організації найближчим часом.

Про це нідерландський функціонер розповів порталу Tribuna.com.

"Ми не маємо останніми тижнями багато комунікації з керівництвом, але ми спілкуємося з деякими представниками. Український бокс важливий для спорту. Як World Boxing, ми досить здивовані, що вони не приєдналися досі, коли права українського боксу порушуються попередньою міжнародною федерацією. Для нас це дуже дивно", — сказав ван дер Ворст.

Раніше Міжнародна боксерська асоціація звинуватила Спортивний арбітражний суд (CAS) в упередженості через відхилення апеляції на рішення сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яким було відкликано визнання IBA.

Нагадаємо, що в червні 2023 року на засіданні виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету було ухвалено рішення виключити Міжнародну боксерську асоціацію зі складу організації. Зазначимо, що IBA керує росіянин Умар Кремльов.

Раніше було створено World Boxing - організацію любительського боксу, метою якої є збереження цього виду спорту на Олімпійських іграх.

Коментарі ()
Популярне зараз
Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 13095
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 22260
У Реброва 14-та зарплата серед усіх тренерів на Євро-2024 У Реброва 14-та зарплата серед усіх тренерів на Євро-2024 11101 4
Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті 27461 5
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло 33049 4
Жирона знову визнала Довбика найкращим гравцем місяця Жирона знову визнала Довбика найкращим гравцем місяця 9581
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160886
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339675 9
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70775
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35307 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362314 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108277