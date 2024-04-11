Президент World Boxing: Український бокс важливий для спорту

Президент World Boxing Борис ван дер Ворст вважає, що Федерація боксу України має приєднатися до організації найближчим часом.

Про це нідерландський функціонер розповів порталу Tribuna.com.

"Ми не маємо останніми тижнями багато комунікації з керівництвом, але ми спілкуємося з деякими представниками. Український бокс важливий для спорту. Як World Boxing, ми досить здивовані, що вони не приєдналися досі, коли права українського боксу порушуються попередньою міжнародною федерацією. Для нас це дуже дивно", — сказав ван дер Ворст.

Раніше Міжнародна боксерська асоціація звинуватила Спортивний арбітражний суд (CAS) в упередженості через відхилення апеляції на рішення сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яким було відкликано визнання IBA.

Нагадаємо, що в червні 2023 року на засіданні виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету було ухвалено рішення виключити Міжнародну боксерську асоціацію зі складу організації. Зазначимо, що IBA керує росіянин Умар Кремльов.

Раніше було створено World Boxing - організацію любительського боксу, метою якої є збереження цього виду спорту на Олімпійських іграх.