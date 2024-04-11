Богачук проведе захист титулу влітку

Джерело - WBC.

Тимчасовий чемпіон світу WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) повернеться на ринг у липні.

Про це розповів промоутер українця Том Леффлер.

"Сергій битиметься у липні. План полягає в тому, щоб Сергій захистив свій тимчасовий титул один чи два рази, а потім, як тільки ми зможемо, ми влаштуємо дуже великий бій за повноцінне чемпіонство і, можливо, об’єднавчий бій", - сказав Леффлер.

Напередодні Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC.

Нагадаємо, Сергій упевнено переміг Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) в бою за титул. Він став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський пояс.