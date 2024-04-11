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07.04.2024 07:40 945

Ф’юрі: Навіть якщо я не тренуватимусь, що Усик зможе зробити?

Сьогодні 07:56 165 0
Ф’юрі: Навіть якщо я не тренуватимусь, що Усик зможе зробити?
Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Queensberry Promotions.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) вважає, що переможе володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) у суперважкому дивізіоні навіть без тренувань. 

Про це британський боксер заявив на пресконференції.

"Якби я взагалі не тренувався в цьому таборі, приїхав на 25 кілограмів важчим і випив 15 келихів Peroni, а на наступний день вийшов на бій, то що б Усик зробив? Нічого не хочу сказати про нього, але він нічого не міг зробити проти Дерека Чісори, це був бій 50 на 50", - сказав боксер.

Зазначимо, що українець переміг Чісору одностайним рішенням суддів.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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