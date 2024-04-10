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07.04.2024 07:40 909

Розмір має значення: Ф’юрі оцінив габарити Усика

Сьогодні 18:26 152 0
Розмір має значення: Ф’юрі оцінив габарити Усика
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - skysports.com.

Чемпіону WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (21-0, 14 КО) не вистачить габаритів, щоб перемогти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це заявив британський боксер на пресконференції присвяченій поєдинку з українцем.

"Я кращий за Усика. Я буду у своїй найкращій формі за кар'єру. Що стосується габаритів, то вагові категорії у боксі вигадані не просто так. Коли боксери крузервейту підіймаються у суперважку вагу, то їх знаходять проблеми з великими хлопцями.

Ти можеш перемогти посереднього супертяжа, але не можеш перемогти елітного, бо розмір має значення. Це факт", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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