Розмір має значення: Ф’юрі оцінив габарити Усика

Чемпіону WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (21-0, 14 КО) не вистачить габаритів, щоб перемогти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це заявив британський боксер на пресконференції присвяченій поєдинку з українцем.

"Я кращий за Усика. Я буду у своїй найкращій формі за кар'єру. Що стосується габаритів, то вагові категорії у боксі вигадані не просто так. Коли боксери крузервейту підіймаються у суперважку вагу, то їх знаходять проблеми з великими хлопцями.

Ти можеш перемогти посереднього супертяжа, але не можеш перемогти елітного, бо розмір має значення. Це факт", – сказав Ф'юрі.