Гаттон: Усику не вистачить габаритів у поєдинку з Ф’юрі

Джерело - Boxing News.

Чемпіону WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (21-0, 14 КО) у бою проти володаря титулу WBC у Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) не вистачить габаритів.

Таку думку висловив ексчемпіон світу Ріккі Хаттон у коментарі Boxing News.

"Я думаю, що найкраща версія Ф'юрі переможе найкращу версію Усика. У нього є зріст, розмах рук, швидкість. Він може битися як зблизька, так і на дистанції. Ф'юрі б'ється і в стійці шульги, і в стійці праворукого. Усе, що робить Тайсон, він робить краще, ніж Усик. Усику не вистачає габаритів, він менший. Водночас Ф'юрі бився з Деонтеєм Вайлдером, з Ділліаном Вайтом – великими суперважковаговиками. Раптом тепер йому доведеться битися з цим маленьким снайпером, який буде бити бум-бум-бум-бум-бум. Усик менший за нього, і я думаю, що це ускладнить бій для Ф'юрі, але в кінцевому підсумку я вважаю, що він знайде спосіб. Тайсона дуже складно перебити", – сказав Гаттон.

Зазначимо, що Ріккі Гаттон завершив професійну кар'єру у листопаді 2022 року після поразки нокаутом українцю В'ячеславу Сенченку.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.