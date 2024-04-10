Арум назвав наступного суперника Ф’юрі після бою з Усиком

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) після бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) може зустрітися з Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Таку думку висловив промоутер британця Боб Арум.

"Якщо Тайсон Ф’юрі поб’є Усика, знову поб’ється з Олександром і знову поб’є його, а потім проведе масштабний бій, сподіваюся, у Великій Британії на стадіоні Вемблі проти Джошуа, це дійсно поставить знак оклику в кінці його чудової кар’єри. Завжди є шанс, коли є одна організація, яка вкладає гроші, як у цьому випадку суверенний фонд, відділ розваг у Саудівській Аравії, вони можуть мати величезний вплив на бійців, і, можливо, якщо Ф’юрі досягне успіху, вони зможуть зробити так, щоб Усик відійшов убік, щоб дозволити бою з Джошуа відбутися цього року", - сказав Арум.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.