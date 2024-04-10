Гарсія - про бій з Хейні: Для мене це буде легка робота

Джерело - Чемпіон.

Раян Гарсія (24-1, 20 KO) вважає, що легко переможе чемпіона WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15 КО).

Про це Гарсія розповів порталу ABN Sports Media.

"Для мене це буде легка робота. Просто ще один день в офісі. Девін не мого рівні, і ніколи на ньому не буде. Я прийшов у спорт, щоб чудово проводити час, вигравати великі бої, проводити великі шоу та розважати людей, як я розважався, дивлячись на Оскара Де Ла Хойю.

Я – людина, яка досягає своєї мети. Навіть коли я граю в азартні ігри, я граю по-круному. Коли я боксую, я боксую по-крупному. Все, що я роблю – весело та фантастично. Коли я боксую, ви розумієте, що витратили гроші не дарма", — сказав Гарсія.

Двобій відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні. Зазначимо, що в андеркаді цього поєдинку Сергій Дерев'янченко зустрінеться з Воном Александром.

Нагадаємо, що Хейні в попередньому бою 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Гарсія у своєму останньому поєдинку 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.