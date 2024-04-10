Головне
Боруссія гостюватиме в Мадриді, а Барселона — в Парижі: розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:30 196
Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 11:00 333 1
Дерев’янченко проведе поєдинок в андеркарді Хейні - Гарсія
Сьогодні 10:49 127
Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC
Сьогодні 09:51 165
Марченко пробився до 1/4 фіналу на "челенджері" в Пусані
Сьогодні 08:58 191
Музичук не вдалося перемогти Рамешбабу в 5 турі Турніру претенденток-2024
Сьогодні 07:39 292
Ляп Луніна та гольова феєрія: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ
Сьогодні 00:01 12732
Арсенал із Зінченком урятував нічию проти Баварії в першій чвертьфінальній грі Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 11491 2
Жіноча збірна України неочікувано поступилася Хорватії у відборі на Євро-2025
Вчора 19:00 675
Манєвська посіла третє місце на Кубку світу в Пхукеті
Вчора 17:09 2449
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 02:46 160
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 01:33 246
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 00:56 168
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 894
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 12:08 1165

Гарсія - про бій з Хейні: Для мене це буде легка робота

Сьогодні 11:28 73 0
Гарсія - про бій з Хейні: Для мене це буде легка робота
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Раян Гарсія (24-1, 20 KO) вважає, що легко переможе чемпіона WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15  КО).

Про це Гарсія розповів порталу ABN Sports Media.

"Для мене це буде легка робота. Просто ще один день в офісі. Девін не мого рівні, і ніколи на ньому не буде. Я прийшов у спорт, щоб чудово проводити час, вигравати великі бої, проводити великі шоу та розважати людей, як я розважався, дивлячись на Оскара Де Ла Хойю.

Я – людина, яка досягає своєї мети. Навіть коли я граю в азартні ігри, я граю по-круному. Коли я боксую, я боксую по-крупному. Все, що я роблю – весело та фантастично. Коли я боксую, ви розумієте, що витратили гроші не дарма", — сказав Гарсія.

Двобій відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні. Зазначимо, що в андеркаді цього поєдинку Сергій Дерев'янченко зустрінеться з Воном Александром.

Нагадаємо, що Хейні в попередньому бою 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Гарсія у своєму останньому поєдинку 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.

Коментарі ()
Популярне зараз
УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 10310
Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024 Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024 15266 4
Арсенал із Зінченком урятував нічию проти Баварії в першій чвертьфінальній грі Ліги чемпіонів Арсенал із Зінченком урятував нічию проти Баварії в першій чвертьфінальній грі Ліги чемпіонів 11491 2
Ляп Луніна та гольова феєрія: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ Ляп Луніна та гольова феєрія: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ 12732
Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера 14634
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 21768
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36605
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61464
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65608
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11777
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106894
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339571 9