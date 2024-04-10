Дерев’янченко проведе поєдинок в андеркарді Хейні - Гарсія

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) проведе наступний бій проти Вона Александра (18-10-1, 11 KO).

Про це повідомив промоутер американського боксера Майк Кемерон.

"Зміна планів. Вон Александр більше не буде битися 24 квітня. Ми надзвичайно вдячні за надану можливість, однак нам випав набагато більший бій. Ми підписали контракт і дуже раді – 20 квітня в Barclays Center, під час вечора боксу Хейні проти Гарсії, це Вон Александр проти Сергія Дерев’янченка", - сказав Кемерон.

Поєдинок відбудеться 20 квітня в андеркарді бою між чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15 КО) та Раяном Гарсією (24-1, 20 KO) у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Нагадаємо, свій останній бій українець провів у червні 2023 року. 38-річний боксер програв мексиканцеві Хайме Мунгуї в поєдинку за пояс WBC Silver у другій середній вазі. Ця поразка стала для нього третьою в п'яти останніх поєдинках.