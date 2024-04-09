Де Ла Хойя: Гарсія всіх здивує у поєдинку проти Хейні

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) підійде до бою проти чемпіона WBC Девіна Хейні (31-0, 15 КО) у своїй найкращій формі.

Про це заявив промоутер американця Оскар Де Ла Хойя в інтерв’ю ютуб каналу Fight Hub TV.

"Очевидно, чутки є чутками. Те, що ми бачимо в соціальних мережах – це одне, а те, що вони роблять на рингу – це інше, в залі – те, чого ми не бачимо. Все, що я можу вам сказати від Бернарда Хопкінса, це те, що Гарсія у своїй найкращій формі. І я їм вірю, і це означає, що Деррік Джеймс щось робить правильно.

Важливо: Він курить травку і випиває пляшку лікера: відомий тренер закликав "щось робити" з поведінкою Раяна Гарсії

Раян Гарсія та Деррік Джеймс позбулися всіх маленьких недоліків у своєму першому бою з Оскаром Дуарте, і тепер ми побачимо Раяна, якого ми, ймовірно, ніколи не бачили раніше… Я думаю, він буде цілісним бійцем, я думаю, він нас здивує", – розповів Де Ла Хойя.