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Він курить травку і випиває пляшку лікера: відомий тренер закликав «щось робити» з поведінкою Раяна Гарсії

Сьогодні 13:13 98 0
Він курить травку і випиває пляшку лікера: відомий тренер закликав «щось робити» з поведінкою Раяна Гарсії
#Девін Хейні, #Раян Гарсія, #Тедді Атлас

Джерело - Boxing Scene.

Американський тренер Тедді Атлас занепокоєний психічним станом Раяна Гарсії. 

Про це він розповів у етері Pro Box TV.

"Це лякає. Він курить травку, випиває пляшку лікера, каже, що його вивезли в ліс і змусили дивитися, як ґвалтують дітей. Коли хлопець, який має провести великий поєдинок, перебуває в такому психічному стані, з цим треба щось робити", - сказав Атлас. 

Вже менш ніж за місяць, 20 квітня, Раян Гарсія проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні.

Нещодавно Гарсія заявив, що любить людей з Росії та України. 

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