Він курить травку і випиває пляшку лікера: відомий тренер закликав «щось робити» з поведінкою Раяна Гарсії

Джерело - Boxing Scene.

Американський тренер Тедді Атлас занепокоєний психічним станом Раяна Гарсії.

Про це він розповів у етері Pro Box TV.

"Це лякає. Він курить травку, випиває пляшку лікера, каже, що його вивезли в ліс і змусили дивитися, як ґвалтують дітей. Коли хлопець, який має провести великий поєдинок, перебуває в такому психічному стані, з цим треба щось робити", - сказав Атлас.

Вже менш ніж за місяць, 20 квітня, Раян Гарсія проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні.

Нещодавно Гарсія заявив, що любить людей з Росії та України.