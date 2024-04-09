Красюк: Команда Фʼюрі шукає нову стратегію для перемоги над Усиком

Джерело - Чемпіон.

Команда чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) шукає нову стратегію, щоб перемогти володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк у відповідь на слова голови Queensberry Promotions Френка Воррена про слабке місце Усика.

"Те, що Френк Воррен згадує як слабкі місця Усика, є слабкими сторонами будь-якого боксера чи навіть будь-якого чоловіка. З цієї причини ці удари заборонені. Тож я думаю, що дядько Френк має шукати нову стратегію перемоги над Усиком", - написав Красюк в Instagram.

Раніше Воррен назвав ахіллесовою п'ятою Усика його тіло.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.