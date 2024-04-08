Воррен: Ф'юрі нокаутує Усика

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) зможе перемогти володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Таку думку висловив промоутер британця Френ Воррен.

"Якщо Тайсон побачить слабке місце, то одразу ж скористається цим. Саме тому цей бій буде таким захоплюючим.

Ахіллесовою п'ятою Усика, як я вже казав, і дивуюсь, що так звані експерти ніколи цього не розуміли, завжди було його тіло. Даніель Дюбуа тренувався для цього і в нього майже вийшло.

Я думаю, Тайсон нокаутує Усика. Думаю, він зупинить його, але це буде справжній захопливий бій. Є двоє непереможених бійців, найкращих у своєму поколінні, і ми дізнаємось, хто є справжнім 18 числа", – сказав Воррен.