Головне
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемоти ЛНЗ у 23 турі УПЛ
Сьогодні 17:29 5596
Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024
Сьогодні 18:00 231
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея
Сьогодні 16:27 5048
Карпати перебувають за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд туру Першої ліги
Сьогодні 16:20 403
Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами
Сьогодні 15:55 2600
Миколенко потрапив до символічної збірної 32 туру АПЛ за версією WhoScored
Сьогодні 15:00 317
Директор академії Кривбаса звинуватив гранда УПЛ у спробах переманити юних гравців у день трагедії в Дніпрі
Сьогодні 12:27 442
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу
Сьогодні 12:16 96868
22 нагороди здобула Україна на Кубку світу з боротьби самбо
Сьогодні 12:06 217
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України
Сьогодні 11:34 393513 12
Прямі трансляції

Воррен: Ф'юрі нокаутує Усика

Сьогодні 19:23 90 0
Воррен: Ф'юрі нокаутує Усика
#Олександр Усик, #Френк Воррен, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - skysports.com.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) зможе перемогти володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Таку думку висловив промоутер британця Френ Воррен.

"Якщо Тайсон побачить слабке місце, то одразу ж скористається цим. Саме тому цей бій буде таким захоплюючим.

Ахіллесовою п'ятою Усика, як я вже казав, і дивуюсь, що так звані експерти ніколи цього не розуміли, завжди було його тіло. Даніель Дюбуа тренувався для цього і в нього майже вийшло.

Я думаю, Тайсон нокаутує Усика. Думаю, він зупинить його, але це буде справжній захопливий бій. Є двоє непереможених бійців, найкращих у своєму поколінні, і ми дізнаємось, хто є справжнім 18 числа", – сказав Воррен.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

Коментарі ()
Популярне зараз
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемоти ЛНЗ у 23 турі УПЛ Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемоти ЛНЗ у 23 турі УПЛ 5596
Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи 6266
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу 96868
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України 393513 12
Мілевський хоче працювати у Динамо Мілевський хоче працювати у Динамо 5573
Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи 8962
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10983 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359609
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26033
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108088
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106791
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39915