Президент WBC назвав умови для повернення Пак'яо на ринг

Джерело - OLBG.

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман вважає, що легендарний Менні Пак'яо (62-8-2, 38 КО) може повернутися в професійний спорт.

Про це Сулейман розповів у інтерв'ю OLBG.

"Менні Пак’яо - видатний боєць, і його не можна вважати подібним до інших. Він перебуває у чудовій формі. Я бачив, як він тренувався, і він дуже щасливий і позитивний у багатьох відношеннях, тому, якщо він пройде всі медичні огляди, у мене не буде заперечень, щоб він знову бився.

Є кілька бійців таких бійців, як Бернард Хопкінс у 51 рік і Джордж Форман у 45 років. Є кілька прикладів, які відрізняються від правил, і я б не списував Менні Пак’яо, він один із великих, і ви можете не сумніватися в ньому", - сказав Сулейман.

Раніше 45-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади. Олімпійський комітет Філіппін подав офіційний запит до Міжнародного олімпійського комітету, одна МОК не допустив іменитого боксера.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок Менні Пак'яо провів у 2021 році, програвши Йорденісу Угасу.