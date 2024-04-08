Головне
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемоти ЛНЗ у 23 турі УПЛ
Сьогодні 17:29 5594
Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024
Сьогодні 18:00 231
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея
Сьогодні 16:27 5048
Карпати перебувають за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд туру Першої ліги
Сьогодні 16:20 403
Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами
Сьогодні 15:55 2599
Миколенко потрапив до символічної збірної 32 туру АПЛ за версією WhoScored
Сьогодні 15:00 317
Директор академії Кривбаса звинуватив гранда УПЛ у спробах переманити юних гравців у день трагедії в Дніпрі
Сьогодні 12:27 442
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу
Сьогодні 12:16 96868
22 нагороди здобула Україна на Кубку світу з боротьби самбо
Сьогодні 12:06 217
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України
Сьогодні 11:34 393513 12
Прямі трансляції

Президент WBC назвав умови для повернення Пак'яо на ринг

Сьогодні 18:48 95 0
Президент WBC назвав умови для повернення Пак'яо на ринг
Фото: Getty Images
#WBC, #Сулейман, #Менні Пак'яо

Джерело - OLBG.

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман вважає, що легендарний Менні Пак'яо (62-8-2, 38 КО) може повернутися в професійний спорт.

Про це Сулейман розповів у інтерв'ю OLBG.

"Менні Пак’яо - видатний боєць, і його не можна вважати подібним до інших. Він перебуває у чудовій формі. Я бачив, як він тренувався, і він дуже щасливий і позитивний у багатьох відношеннях, тому, якщо він пройде всі медичні огляди, у мене не буде заперечень, щоб він знову бився.

Є кілька бійців таких бійців, як Бернард Хопкінс у 51 рік і Джордж Форман у 45 років. Є кілька прикладів, які відрізняються від правил, і я б не списував Менні Пак’яо, він один із великих, і ви можете не сумніватися в ньому", - сказав Сулейман.

Раніше 45-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади. Олімпійський комітет Філіппін подав офіційний запит до Міжнародного олімпійського комітету, одна МОК не допустив іменитого боксера.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок Менні Пак'яо провів у 2021 році, програвши Йорденісу Угасу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України 393513 12
Мілевський хоче працювати у Динамо Мілевський хоче працювати у Динамо 5573
Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи 8962
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемоти ЛНЗ у 23 турі УПЛ Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемоти ЛНЗ у 23 турі УПЛ 5594
Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи 6266
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу 96868
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46194
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6663 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11741
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65571
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118053
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81763