Сулейман: Богачук знову на вершині WBС

Український боксер Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО) після перемоги над Браяном Мендосою (22-4-0, 16 KO) повернувся на вершину Світової боксерської ради (WBC).

Про це повідомив президент організації Маурісіо Сулейман у Twitter.

Just had a wonderful videoconference with our new interim champion @SBohachuk & his promoter @TomLoeffler1

Covid 19 derailed Sergei career but now he is back on the top and has conquered glory @WBCBoxing pic.twitter.com/kuKG4NkLn3