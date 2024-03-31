Сулейман: Богачук знову на вершині WBС

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО) після перемоги над Браяном Мендосою (22-4-0, 16 KO) повернувся на вершину Світової боксерської ради (WBC).

Про це повідомив президент організації Маурісіо Сулейман у Twitter.

"Тільки що відбулася чудова відеоконференція з нашим новим тимчасовим чемпіоном Сергієм Богачуком та його промоутером Томом Леффлером. Ковід перервав кар’єру Сергія, але тепер він знову на вершині та завоював славу WBC", - написав Сулейман.

Just had a wonderful videoconference with our new interim champion @SBohachuk & his promoter @TomLoeffler1

Covid 19 derailed Sergei career but now he is back on the top and has conquered glory @WBCBoxing pic.twitter.com/kuKG4NkLn3 — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) March 31, 2024

Нагадаємо, Сергій Богучук став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський титул.