Головне
Світоліна поступилась Мертенс на турнірі в Чарльстоні
Сьогодні 07:07 685 1
День, коли Реал став сливовим
Сьогодні 11:35 211
Анна Музичук зіграла внічию з Салімовою на старті Турніру претенденток-2024
Сьогодні 11:31 121
Жіноча збірна України зіграє з Косово в 1 турі відбору на Євро-2025
Сьогодні 10:50 148
Формула-1 їде в Японію: усе про Гран-прі в "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:33 333
Сестри Кіченок пробилися у півфінал турніру в Чарльстоні
Сьогодні 07:30 352
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед
Сьогодні 00:20 22682 2
Калініна поступилася росіянці у третьому колі турніру в Чарльстоні
Вчора 23:19 578
Україна розгромно програла Німеччині у кваліфікації до Євро-2024 серед жінок
Вчора 21:35 797
Світоліна перемогла Севілл у другому колі турніру в Чарльстоні
Вчора 21:32 619
Прямі трансляції

Бій Джошуа — Ф'юрі може відбутися цього року — Гірн

Сьогодні 09:57 241 0
Бій Джошуа — Ф'юрі може відбутися цього року — Гірн
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій ексчемпіона світу з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) проти володаря титулу WBC у суперважкій вазі Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) може відбутися цього року.

Про це британський промоутер розповів у інтерв'ю в Пірса Моргана, відповідаючи на питання про вундеркінда з дартсу Люка Літтлера.

"Оскільки чемпіонат з дартсу відбувається в грудні та січні, я скажу, що бій Ф'юрі проти Ей Джея відбудеться цього року. Вважаю, що бій Ф'юрі - Джошуа відбудеться першим", — підсумував Гірн.

Нагадаємо, що 18 травня 2024 року відбудеться поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Спочатку бій планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

Коментарі ()
Популярне зараз
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед 22682 2
Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів 8053
Хацкевич розірвав контракт з польським клубом Хацкевич розірвав контракт з польським клубом 10661 1
Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ 6636
МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028 МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028 9066
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України 5850
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16523 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61334
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117996
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107951
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57492 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10945 2