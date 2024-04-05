Джерело - Чемпіон.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій ексчемпіона світу з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) проти володаря титулу WBC у суперважкій вазі Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) може відбутися цього року.

Про це британський промоутер розповів у інтерв'ю в Пірса Моргана, відповідаючи на питання про вундеркінда з дартсу Люка Літтлера.

"Оскільки чемпіонат з дартсу відбувається в грудні та січні, я скажу, що бій Ф'юрі проти Ей Джея відбудеться цього року. Вважаю, що бій Ф'юрі - Джошуа відбудеться першим", — підсумував Гірн.

Нагадаємо, що 18 травня 2024 року відбудеться поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Спочатку бій планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.