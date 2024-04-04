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02.04.2024 17:33 384

Катмен Ф’юрі анонсував повернення Тайсона до спарингів

Сьогодні 19:02 108 0
Катмен Ф’юрі анонсував повернення Тайсона до спарингів
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - talksport.com.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) незабаром повинний відновити спаринги в межах підготовки до бою проти володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це повідомив катмен британця Хорхе Капетільйо.

"Бій відбудеться в травні, тому він повинен повернутися до спарингів через 2-3 тижні. Завжди є ймовірність того, що рана може знову відкритися, але Тайсон повинен робити те, що він вміє робити на своїй дистанції, не намагаючись нокаутувати його одним ударом.

Для загоєння потрібно близько 90 днів, але з моменту поранення пройшло 60 днів або більше, тому я впевнений, що при правильному лікуванні він буде готовий до 18 травня. Незабаром він зможе почати з легких спарингів, нічого складного, але потрібно лише правильно тримати дистанцію. Це важливіше, ніж силові удари, з точки зору досяжності та таймінгу. Тайсону потрібно добре залікувати розсічення перед боєм і проводити спаринги з хорошим захисним спорядженням", – заявив Капетільйо.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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