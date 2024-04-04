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Богачук назвав помилку Цзю у поєдинку проти Фундори

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Богачук назвав помилку Цзю у поєдинку проти Фундори
#Цзю, #Сергій Богачук, #Фундора

Джерело - vringe.com.

Австралійський боксер Тім Цзю (24-1, 17 KO) помилився з вибором тактики на бій проти американця Себастьяна Фундори (21-1-1, 13 КО).

Таку думку висловив українець Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО).

"Я вважаю, що якби розсічення не було, то малюнок бою не сильно б змінився.

Ясна річ, не було б стільки крові. Можливо, Цзю був би трохи точнішим. Але не так щоб був зовсім інший бій. Вся річ у тім, що Цзю обрав неправильну тактику. Він не панчер.

Це класний серійний боєць. Хороший пресингер. Але не панчер. Він не з тих, хто влучив один раз і переміг. А з Фундорою він саме це і робив - заряджався на один удар.

Те, що Фундора програв Мендосі нокаутом, не означає, що він пробитий. Там Мендоса просто вичекав свій момент. Це поразка через недосвідченість.

Вона не означає, що Фундора "не тримає банку". Ще й як тримає. Як виявилося, той досвід, та поразка пішли Фундорі тільки на користь", — сказав Богачук.

Нагадаємо, Фундора виграв у Цзю поєдинок в першій середній вазі роздільним рішенням суддів. Майже одразу після того, як він став чемпіоном, WBO призначила йому титульний захист проти Кроуфорда. Втім, промоутер Себастьяна заявив, що їхній пріоритет — реванш з Тимофієм Цзю. 

Зазначимо, що Богачук бився в андеркарді даного поєдинку, в якому знищив Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) зі США.

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