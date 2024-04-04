Голуб: Усик розбере Ф’юрі на запчастини

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є фаворитом у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО).

Таку думку висловив Єгор Голуб, тренер українського боксера легкої ваги Дениса Берінчика (18-0, 9 КО).

"Думаю, Усик його розбере на запчастини. Головне – щоб Ф'юрі взагалі вийшов на бій.

Коли спілкувався з Олександром, він мені сказав, що повірить у цей бій лише тоді, коли без майок вийдуть з Ф’юрі в ринг. І коли там більше нікого не буде – лише вони й рефері. І коли пролунає гонг.

Як взагалі йому можна вірити цьому королю-самозванцю?

Прогнози – це така невдячна штука. Я вірю у перемогу Олександра. Скажу, що обов’язково буде непросто. Адже так само говорили до першого бою з Джошуа.

Я тоді пояснював. Говорив, що "це бокс, а не турнір "Містер Олімпія". Тут не конкурс, у кого м’язів більше. Я казав, що Усик зводить Джошуа до школи. І в першому бою він так і зробив – узяв та знищив.

Олександр – нереальний спортсмен. Це атлет із величезним бійцівським IQ. З чудовою школою. З добрим і потужним ударом, що б хто не говорив. Тому я й вірю, що все буде гаразд", — сказав Голуб.