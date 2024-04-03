Джерело - Чемпіон.

Бій колишнього чемпіона світу Майка Тайсона та Джейка Пола матиме статус виставкового.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон, з посиланням на FoxNews.

Поєдинок не буде санкціоновано, як професійний, а результат не враховуватиметься до рекордів боксерів.

Зазначається, що бій відбуватиметься за стандартними правилами боксу.

‼️ Jake Paul vs Mike Tyson on July 20th is now confirmed to be an exhibition bout and will not be officially sanctioned as a pro fight, Tyson has confirmed. However, he said the exhibition will be contested under standard boxing rules: “This is a fight.” [@FoxNews] — Michael Benson (@MichaelBensonn) April 3, 2024

Нагадаємо, що вечір боксу заплановано на 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні. Повідомлялося, що поєдинок може не відбутися через обов'язковий для Тайсона медичний тест. Наразі Майку 58 років, він на 31 рік старший за свого суперника.

"Залізний Майк" завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий поєдинок проти Роя Джонса, який тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Нагадаємо, Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.