Бій колишнього чемпіона світу Майка Тайсона та Джейка Пола матиме статус виставкового.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон, з посиланням на FoxNews.

Поєдинок не буде санкціоновано, як професійний, а результат не враховуватиметься до рекордів боксерів.

Зазначається, що бій відбуватиметься за стандартними правилами боксу.

‼️ Jake Paul vs Mike Tyson on July 20th is now confirmed to be an exhibition bout and will not be officially sanctioned as a pro fight, Tyson has confirmed. However, he said the exhibition will be contested under standard boxing rules: “This is a fight.” [@FoxNews]