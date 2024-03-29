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Бій Тайсона з Полом може не відбутися

Сьогодні 09:26 97 0
Бій Тайсона з Полом може не відбутися
#Джейк Пол, #Майк Тайсон

Джерело - marca.com.

Бій колишнього чемпіона світу Майка Тайсона проти відеоблогера та боксера Джейка Пола може не відбутися.

Про це повідомляє Marca.

Поєдинок за правилами боксу стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні.

Проте бій може не відбутися через обов'язковий для Майка тест. У правилах зазначено, що бійці старше 36 років мають надати позитивні результати електроенцефалограми (ЕЕГ) та електрокардіограми (ЕКГ). ЕЕГ використовується для оцінки порушень головного мозку, тоді як ЕКГ використовується для виявлення проблем із серцем. 

Наразі "Залізному Майку" 58 років, він на 31 рік старший за свого суперника.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Нагадаємо, Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.

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