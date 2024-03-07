Пол оголосив про бій проти Тайсона

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон проведе наступний бій проти відеоблогера та боксера Джейка Пола.

Поєдинок за правилами боксу стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні.

Транслюватиме бій Netflix.

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Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Нагадаємо, Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.