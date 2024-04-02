Головне
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Вчора 19:58 6511
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння
Сьогодні 08:26 4233
Кемкін зацікавив європейські клуби
Вчора 21:14 407
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Вчора 19:06 397
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Вчора 16:53 530 1
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Вчора 16:29 498
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Вчора 16:05 4472
Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях
Вчора 14:25 311
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP
Вчора 13:58 5320
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції
Вчора 12:00 389682 12
Прямі трансляції

Сіренко та Гейл зважилися напередодні бою

Сьогодні 08:34 183 0
Сіренко та Гейл зважилися напередодні бою
#Владислав Сіренко

Джерело - LuckyPunch.

Український суперважковик Владислав Сіренко (19-0, 16 KO) та американець Деон Ронні Гейл (5-17-1, 4 КО) пройшли процедуру зважування напередодні боксерського поєдинку.

Про це повідомляють у Telegram-каналі LuckyPunch.

Українець на вагах показав 116,1 кг, американець - 139,3 кг. 

Нагадаємо, боксерський поєдинок пройде у Нешвілі, США, в ніч з вівторка на середу, 2-3 квітня.

Спочатку бій Сіренко - Гейл мав відбутися 5 березня, однак його скасували через арешт американця.

Свою останню зустріч 29-річний українець провів у грудні 2021 року в Броварах, коли здолав Андрія Руденка.

Раніше ми повідомляли, що Сіренко відмовився від поєдинку з росіянином за солідний гонорар.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича 94835
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції 389682 12
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 4472
Міранчук провалив тест на допінг Міранчук провалив тест на допінг 10280
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ 6511
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP 5320
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51802
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20925 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45975
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 321769
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29427
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30147 2