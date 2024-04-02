Сіренко та Гейл зважилися напередодні бою

Джерело - LuckyPunch.

Український суперважковик Владислав Сіренко (19-0, 16 KO) та американець Деон Ронні Гейл (5-17-1, 4 КО) пройшли процедуру зважування напередодні боксерського поєдинку.

Про це повідомляють у Telegram-каналі LuckyPunch.

Українець на вагах показав 116,1 кг, американець - 139,3 кг.

Нагадаємо, боксерський поєдинок пройде у Нешвілі, США, в ніч з вівторка на середу, 2-3 квітня.

Спочатку бій Сіренко - Гейл мав відбутися 5 березня, однак його скасували через арешт американця.

Свою останню зустріч 29-річний українець провів у грудні 2021 року в Броварах, коли здолав Андрія Руденка.

Раніше ми повідомляли, що Сіренко відмовився від поєдинку з росіянином за солідний гонорар.