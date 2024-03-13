Джерело - BoxRec.

Бій українського суперважковика Владислава Сіренка (19-0, 16 KO) проти Деона Ронні Гейла (5-17-1, 4 КО) перенесли на нову дату.

Про це повідомляє BoxRec.

Поєдинок відбудеться 2 квітня 2024 року в Нашвіллі, США.

Нагадаємо, що бій Сіренко - Гейл мав відбутися 5 березня, однак його скасували через арешт американця.

Свій останній бій 29-річний українець провів у грудні 2021 року в Броварах, коли здолав Андрія Руденка.

Раніше повідомлялося, що Сіренко відмовився від бою з росіянином за солідний гонорар.