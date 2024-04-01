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Каннінгем: Усик переможе Ф’юрі, або Тайсона дискваліфікують

Сьогодні 21:39 159 0
Каннінгем: Усик переможе Ф’юрі, або Тайсона дискваліфікують
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - worldboxingnews.net.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) виграє бій у володаря титулу WBC Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) за рішенням суддів.

Таку думку висловив американський боксер Стів Каннінгем.

“Я думаю, що Усик переможе рішенням суддів над Ф’юрі. Або Ф’юрі дискваліфікують. 

Тайсону доведеться навалюватися на Усика, щоб стомити його – як він зазвичай робить. Але я думаю, що рефері буде попереджено про це перед боєм, і Ф’юрі втратить очки", - розповів Каннінгем.

Зазначимо, що Стів зустрічався з Ф'юрі в 2013 році. Тоді він поступився нокаутом у сьомому раунді, щоправда, зміг відправити британця у нокдаун.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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