Головне
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Сьогодні 19:58 306
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Сьогодні 19:06 205
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Сьогодні 16:53 318
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Сьогодні 16:29 298
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Сьогодні 16:05 3642
Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях
Сьогодні 14:25 241
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP
Сьогодні 13:58 4521
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції
Сьогодні 12:00 388845 12
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича
Сьогодні 10:27 94564
Сіннер розібрався з Дімітровим у фіналі Мастерса в Маямі
Вчора 23:45 717
Прямі трансляції

Вайт назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі

Сьогодні 19:52 131 0
Вайт назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі
#Олександр Усик, #Ділліан Вайт, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - boxing-social.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) та володар титулу WBC Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) мають рівні шанси в поєдинку за титул абсолютного чемпіона.

Таку думку висловив британський боксер Ділліан Вайт.

"Мені важко зробити прогноз на цей бій. Дуже складно вибрати. Можна навести аргументи на користь обох хлопців, і це 50 на 50. Річ у тому, хто більше хоче цього, і хто робить правильні речі на тренуваннях.

Ф'юрі прокидається для справжніх боїв. Він не готуватиметься до Усика, так само як до Нганну. Це видно з того, що він був у формі, коли бій з Усиком було перенесено", - зазначив Вайт.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

Коментарі ()
Популярне зараз
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP 4521
Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги 14260
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції 388845 12
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 20816 3
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 3642
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича 94564
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93733
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339071 9
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 137422 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70366
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117888
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25914