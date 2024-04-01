Вайт назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі

Джерело - boxing-social.com.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) та володар титулу WBC Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) мають рівні шанси в поєдинку за титул абсолютного чемпіона.
Таку думку висловив британський боксер Ділліан Вайт.
"Мені важко зробити прогноз на цей бій. Дуже складно вибрати. Можна навести аргументи на користь обох хлопців, і це 50 на 50. Річ у тому, хто більше хоче цього, і хто робить правильні речі на тренуваннях.
Ф'юрі прокидається для справжніх боїв. Він не готуватиметься до Усика, так само як до Нганну. Це видно з того, що він був у формі, коли бій з Усиком було перенесено", - зазначив Вайт.
Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.