Вайт назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) та володар титулу WBC Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) мають рівні шанси в поєдинку за титул абсолютного чемпіона.

Таку думку висловив британський боксер Ділліан Вайт.

"Мені важко зробити прогноз на цей бій. Дуже складно вибрати. Можна навести аргументи на користь обох хлопців, і це 50 на 50. Річ у тому, хто більше хоче цього, і хто робить правильні речі на тренуваннях.

Ф'юрі прокидається для справжніх боїв. Він не готуватиметься до Усика, так само як до Нганну. Це видно з того, що він був у формі, коли бій з Усиком було перенесено", - зазначив Вайт.