Канело: Тайсон проти Пола — це більше шоу, аніж бій

Бій колишнього чемпіона світу Майка Тайсона проти відеоблогера та боксера Джейка Пола не викликав захоплення в абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО).

Про це мексиканець заявив у коментарі talkSPORT.

"Я зовсім не зацікавлений у цьому поєдинку. Netflix прийшли в бокс - це добре. Але це виставковий бій. Я думаю, що це більше шоу, аніж бій. На цьому етапі - я не зацікавлений у таких боях", - сказав Альварес.

Поєдинок Тайсон - Пол стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні.

Нагадаємо, Майк завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 поєдинків за кар'єру (50-6, ще два бої закінчилися без результату). У листопаді 2020-го він провів виставковий бій проти Роя Джонса, який тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда у першому раунді.

Нещодавно з'явилась інформація, що поєдинок може не відбутися.