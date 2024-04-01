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Канело: Тайсон проти Пола — це більше шоу, аніж бій

Сьогодні 19:40 126 0
Канело: Тайсон проти Пола — це більше шоу, аніж бій
#Сауль Канело Альварес, #Джейк Пол, #Майк Тайсон

Джерело - talksport.com.

Бій колишнього чемпіона світу Майка Тайсона проти відеоблогера та боксера Джейка Пола не викликав захоплення в абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО).

Про це мексиканець заявив у коментарі talkSPORT.

"Я зовсім не зацікавлений у цьому поєдинку.

Netflix прийшли в бокс - це добре. Але це виставковий бій.  Я думаю, що це більше шоу, аніж бій. На цьому етапі - я не зацікавлений у таких боях", - сказав Альварес.

Поєдинок Тайсон - Пол стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні.

Нагадаємо, Майк завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 поєдинків за кар'єру (50-6, ще два бої закінчилися без результату). У листопаді 2020-го він провів виставковий бій проти Роя Джонса, який тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда у першому раунді.

Нещодавно з'явилась інформація, що поєдинок може не відбутися.

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