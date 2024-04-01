Організатор бою Усик — Ф’юрі: "Клоунські бої" шукайте в іншому місці

Джерело - Чемпіон.

Саудівський чиновник Туркі Аль аш-Шейх, організатор подій серії Riyadh Season, поділився думкою з приводу анкарда вечора боксу Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі, який відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії.

Про це він повідомив у власному Facebook.

"Потужний кард для всіх шанувальників боксу, який містить щонайменше 3−4 поєдинки, які легко можуть стати головною подією. Усім, хто шукає неякісні або дивні "клоунські бої" - шукайте в іншому місці. Ми прагнемо надавати виняткові карди для фанатів", - написав спортивний функціонер.

Нагадаємо, шоу Ring of Fire мало відбутися ще 17 лютого, але через те, що Тайсон під час спарингу отримав розсічення ока, подію довелося перенести на три місяці.

Раніше ми писали, що росіянин битиметься в андеркарді бою Усик - Ф’юрі.