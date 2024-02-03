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Вечір боксу в Ер-Ріяді скасовано через травму Ф’юрі

Туркі Аль аш-Шейх прокоментував інформацію про те, що чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) отримав травму під час спарингу.
Сьогодні 10:10 447 0
Вечір боксу в Ер-Ріяді скасовано через травму Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Голова Головного управління у справах розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх оголосив, що грандіозний боксерський вечір 17 лютого в Ер-Ріяді скасовано.

"Стало відомо, що довгоочікуваний боксерський поєдинок між володарем титулу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі та об’єднаним чемпіоном Олександром Усиком відкладено.

Рішення було ухвалено після того, як Ф’юрі отримав розсічення над правим оком під час тренування в Ер-Ріяді.

Запланований на 17 лютого вечір боксу в Ер-Ріяді буде перенесений на пізніший термін, а квитки будуть повернуті публіці.

Після того, як медична бригада оцінить ступінь пошкодження Ф’юрі, з’явиться чіткіше уявлення про терміни відновлення. На цьому етапі всі зацікавлені сторони, включно з нашою, щільно співпрацюватимуть, щоб якнайшвидше оголосити нову дату поєдинку. Надаватимуться регулярні оновлення, щоб тримати всіх в курсі останніх подій.

Розчарований Ф'юрі поділився своїми почуттями, висловивши своє спустошення невдачею після місяців самовідданої підготовки, внаслідок чого він набрав чудової фізичної форми.

Він вибачився перед усіма, кого торкнулася ця подія, включаючи його власну команду, команду Усика, бійців андеркарда, уболівальників та люб’язних партнерів з Ер-Ріяда.

Ф'юрі, як і раніше, повернеться в ринг, як тільки його травма заживе. Він прагне влаштувати незабутнє видовище для любителів боксу у всьому світі", – сказав Аль аш-Шейх.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) отримав травму під час спарингу.

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