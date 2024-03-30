Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі

Російський боксер важкої ваги Сергій Ковальов (35-4-1, 29 КО) зустрінеться з Робіном Сафаром (16-0, 12 КО) в андеркарді бою Усик — Ф’юрі, який заплановано на 18 травня.

Повний кард історичного вечора боксу в Ер-Ріяді у своєму твіттері оголосив голова Генарального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Андеркард шоу Ring of Fire

Френк Санчес (24-0, 17 КО) — Агіт Кабаєл (24-0, 16 КО) — бій за звання першого претендента на титул WBC в надважкій вазі

Джей Опетая (24-0, 19 КО) — Маїріс Брієдіс (28-2, 20 КО)

Джо Кордіна (17-0, 9 КО) — Ентоні Какаче (21-1, 7 КО) — бій за титул чемпіона IBF у другій напівлегкій вазі

Сергій Ковальов (35-4-1, 29 КО) — Робін Сафар (16-0, 12 КО)

Марк Чемберлен (15-0, 11 КО) — Джошуа Олувасеун Вахаб (21-0, 14 КО)

Мозес Ітаума (8-0, 6 КО) — Ілля Мезенцев (24-3, 20 КО)

Айзек Лоу (24-2-3, 8 КО) — Хасібулла Ахмаді (16-1-0)

Девід Ніка (8-0, 7 КО) — Майкл Зейц (12-0, 10 КО)

Нагадаємо, шоу Ring of Fire мало відбутися ще 17 лютого, але через те, що Тайсон Ф’юрі під час спарингу отримав розсічення ока, подію довелося перенести на 3 місяці.