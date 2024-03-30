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Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі

Сьогодні 11:26 120 0
Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі

Джерело - Твіттер Туркі Аль аш-Шейха.

  • Російський боксер важкої ваги Сергій Ковальов (35-4-1, 29 КО) зустрінеться з Робіном Сафаром (16-0, 12 КО) в андеркарді бою Усик — Ф’юрі, який заплановано на 18 травня. 

Повний кард історичного вечора боксу в Ер-Ріяді у своєму твіттері оголосив голова Генарального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх. 

Андеркард шоу Ring of Fire

  • Френк Санчес (24-0, 17 КО) — Агіт Кабаєл (24-0, 16 КО) — бій за звання першого претендента на титул WBC в надважкій вазі
  • Джей Опетая (24-0, 19 КО) — Маїріс Брієдіс (28-2, 20 КО)
  • Джо Кордіна (17-0, 9 КО) — Ентоні Какаче (21-1, 7 КО) — бій за титул чемпіона IBF у другій напівлегкій вазі
  • Сергій Ковальов (35-4-1, 29 КО) — Робін Сафар (16-0, 12 КО)
  • Марк Чемберлен (15-0, 11 КО) — Джошуа Олувасеун Вахаб (21-0, 14 КО)
  • Мозес Ітаума (8-0, 6 КО) — Ілля Мезенцев (24-3, 20 КО)
  • Айзек Лоу (24-2-3, 8 КО) — Хасібулла Ахмаді (16-1-0)
  • Девід Ніка (8-0, 7 КО) — Майкл Зейц (12-0, 10 КО)

Нагадаємо, шоу Ring of Fire мало відбутися ще 17 лютого, але через те, що Тайсон Ф’юрі під час спарингу отримав розсічення ока, подію довелося перенести на 3 місяці. 

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