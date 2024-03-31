Головне
Богачук – Мендоса: ОНЛАЙН
Сьогодні 00:57 1461
Богачук – Мендоса: LIVE
Сьогодні 00:56 519
Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Мальоркою, Барселона дотисла Лас-Пальмас: результати матчів 30 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:31 641
Шевадзуцький програв 42-річному Пулеву у вечорі боксу в Софії
Сьогодні 00:14 258
Челсі з Мудриком не зміг перемогти Бернлі, Забарний допоміг Борнмуту переграти Евертон: результати матчів 30 туру АПЛ
Вчора 23:59 2994
Коллінс сенсаційно перемогла Рибакіну в фіналі престижного турніру в Маямі
Вчора 23:24 192
Жеребкування турніру Charleston Open: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Вчора 22:21 242
Баварія програла Боруссії Д у дербі, Баєр вирвав перемогу над Гоффенгаймом: результати матчів 27 туру Бундесліги
Вчора 21:24 469
Анійчин здобула першу в історії України медаль на юніорському чемпіонаті світу з фристайлу
Вчора 20:37 197
Кривбас у більшості обіграв Верес у 22 турі УПЛ
Вчора 19:59 3066 1
Прямі трансляції

Шевадзуцький програв 42-річному Пулеву у вечорі боксу в Софії

Сьогодні 00:14 258 0
Шевадзуцький програв 42-річному Пулеву у вечорі боксу в Софії
#Ігор Шевадзуцький, #Кубрат Пулєв

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (11-1, 9 КО) поступився досвідченому Кубрату Пулеву (30-3, 14 КО) під час вечора боксу в Софії, Болгарія.

12-раундовий поєдинок пройшов за значної переваги болгарського боксера. Усі троє суддів віддали перемогу фавориту - 117:111.

Зазначимо, що Пулев мав провести поєдинок проти регулярного чемпіона світу Махмуда Чарра (34-4, 20 КО), але німецький боксер пошкодив біцепс лівої руки, і йому зробили операцію.

Нагадаємо, восени 2014 року Володимир Кличко нокаутував Пулева в чемпіонському поєдинку за титул IBF.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 3767
Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь в 22 турі УПЛ Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь в 22 турі УПЛ 3743
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics 5098 1
Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся в 22 турі УПЛ Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся в 22 турі УПЛ 4057
Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі 14193
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4919
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36344 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359011
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117836
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 338908 9
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106163
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36294