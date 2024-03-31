Джерело - Чемпіон.
Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (11-1, 9 КО) поступився досвідченому Кубрату Пулеву (30-3, 14 КО) під час вечора боксу в Софії, Болгарія.
12-раундовий поєдинок пройшов за значної переваги болгарського боксера. Усі троє суддів віддали перемогу фавориту - 117:111.
Зазначимо, що Пулев мав провести поєдинок проти регулярного чемпіона світу Махмуда Чарра (34-4, 20 КО), але німецький боксер пошкодив біцепс лівої руки, і йому зробили операцію.
Нагадаємо, восени 2014 року Володимир Кличко нокаутував Пулева в чемпіонському поєдинку за титул IBF.