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Бій Тайсона з Полом пройде без оцінок суддів

Вчора 22:43 112 0
Бій Тайсона з Полом пройде без оцінок суддів
#Джейк Пол, #Майк Тайсон

Джерело - Mirror.

Бій колишнього чемпіона світу Майка Тайсона проти відеоблогера та боксера Джейка Пола пройде без оцінок офіційних суддів.

Про це повідомляє Mirror.

Також раунди поєдинку триватимуть 2 хвилини. Вага рукавичок буде збільшена зі звичних 10 унцій до 16 (450 г). Зазначається, що спортсмени наполягають на тому, щоб цей бій санкціонували як офіційний. 

Поєдинок стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса, який тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда у першому раунді.

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація, що поєдинок може не відбутися.

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