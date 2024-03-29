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Непереможний українець проведе поєдинок з американцем

Сьогодні 13:05 171 0
Непереможний українець проведе поєдинок з американцем

Джерело - boxrec.com.

Український боксер суперважкої ваги Цотне Рогава (6-0, 6 КО) наступний бій проведе проти американця Джессі Браяна (21-8-2, 16 KO).

Про це  повідомляє BoxRec.

Поєдинок відбудеться 12 квітня в Супіріорі, штат Колорадо, США.

Нагадаємо, у своєму останньому бою Цотне достроково переміг американця Антоніо Брауна (8-5, 8 КО). Бій завершився у першому раунді, в якому суперник українця чотири рази побував на канвасі.

Нагадаємо, 30 березня Сергій Богачук (23-1, 23 KO) зустрінеться з американцем Браяном Мендосою (22-3, 16 КО). На кону буде титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі. Напередодні боксери провели  першу дуель поглядів.

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