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22.03.2024 12:00 929

Белью: Ф'юрі занадто великий для Усика

Сьогодні 22:12 76 0
Белью: Ф'юрі занадто великий для Усика
#Олександр Усик, #Тоні Белью, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - dazn.com.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є занадто великим для чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Таку думку висловив ексчемпіон світу Тоні Белью.

"Єдине, що переможе Усика – його габарити, бо просто є хтось більший та сильніший за нього.

Ф’юрі не є кращим боксером, ніж Олександр. Але, можливо, він просто занадто великий та сильний для нього. Скоро дізнаємося", – сказав Белью.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг.

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