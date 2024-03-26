Белью: Ф'юрі занадто великий для Усика

Джерело - dazn.com.
Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є занадто великим для чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика (21-0, 14 КО).
Таку думку висловив ексчемпіон світу Тоні Белью.
"Єдине, що переможе Усика – його габарити, бо просто є хтось більший та сильніший за нього.
Ф’юрі не є кращим боксером, ніж Олександр. Але, можливо, він просто занадто великий та сильний для нього. Скоро дізнаємося", – сказав Белью.
Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг.