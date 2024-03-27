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Визначилась дата наступного бою Черкашина

Сьогодні 17:42 76 0
Визначилась дата наступного бою Черкашина
#Федір Черкашин

Джерело - ringpolska.pl.

Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (23-1, 14 KO) проведе наступний бій 24 травня у рамках шоу від KnockOut Boxing Night 35 у Жешові, Польща.

Про це повідомляє ringpolska.pl.

Українець боксуватиме в андеркарді поєдинку Лукаш Ружаньський – Лоуренс Околі за титул WBC у бріджервейті. Ім'я суперника наразі невідоме.

Нагадаємо, наприкінці лютого Черкашин переміг колумбійця Джайро Дельгадо. Поєдинок пройшов усю дистанцію. Українець виграв бій одностайним рішенням суддів. Завдяки цій перемозі Федір потрапив у десятку найкращих боксерів Всесвітньої боксерської організації (WBO).

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