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Менеджер Берінчика: Впевнений, що перед боєм форма буде відмінна

Сьогодні 12:41 108 0
Менеджер Берінчика: Впевнений, що перед боєм форма буде відмінна
#Денис Берінчик, #Євген Іванчук

Джерело - Чемпіон.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (18-0, 9 КО) буде відмінно готовий до титульного бою з Емануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Про це розповів менеджер Берінчика Євген Іванчук.

"У цьому тренувальному таборі ми додали дуже багато тренувань на воді - довготривалі запливи на великі відстані, вправи у воді, плавання на каяках, сап-бордах. Додали вправи з топором, що дають змогу тренувати різні групи м'язів".

"Цього разу ми готуємося 4 місяці до бою, а не звичні 2. Ґрунтовна ЗФП дає про себе знати - фізична форма чудова, без травм. Впевнений, що перед боєм форма буде відмінна, найкраща за всі поєдинки! Настрій Дениса перед боєм за титул Чемпіона світу такий самий, як і перед кулачним поєдинком з Лобовим. Тобто - рішучий", - розповів Іванчук.

Нагадаємо, бій відбудеться 18 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Мексиканський боксер побореться за пояс у четвертій ваговій категорії.  У своєму останньому протистоянні він не зміг визначити сильнішого з Робсоном Консейсао.

Денис у серпні минулого року переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО). Українець вдало провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів - 117:111, 115:113, 116:112.

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