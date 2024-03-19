Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (18-0, 9 КО) зустрінеться з володарем поясу WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Про це повідомляє Top Rank.

Бій відбудеться 18 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

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Мексиканський боксер побореться за пояс у четвертій ваговій категорії. У своєму останньому протистоянні він не зміг визначити сильнішого з Робсоном Консейсао.

Денис у серпні минулого року переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО). Українець вдало провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів - 117:111, 115:113, 116:112.

Раніше Світова боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Берінчиком та Наваррете за вакантний титул WBO у легкій вазі.