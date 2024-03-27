Голуб - про бій Берінчик - Наваррете: 18 травня відбудеться бій всього нашого життя

Джерело - Чемпіон.

18 травня у США відбудеться бій за титул чемпіона світу WBO у легкій вазі між Денисом Берінчиком та Емануелем Наваррете.

Наставник Дениса на шляху до титулу Єгор Голуб розповів про підготовку та плани на бій.

"Цей тренувальний збір особливий тим, що це підготовка до чемпіонського поєдинку. І ми розпочали її заздалегідь - тренуємося вже дев'ятий тиждень. Цього разу ми додали декілька нестандартних тренувань, в тому числі, вправи з топором. Багато чого цікавого залишається за кадром, ми не виставляємо це в соціальних мережах".

"Вже вдруге ми готуємося до бою в Іспанії. Минулого разу поєдинок зірвався, і після певного етапу тренувань ми повернулися додому. Безперечно, тут є свої переваги, в тому числі, клімат і тепло, а також багато можливостей для різноманітних тренувань. Фізичні кондиції ми набираємо, настрій у нас чудовий. Я вірю в нього, вірю в себе, вірю в наш тандем. Я вірю, що все буде добре і у нас буде перемога".

"Я завжди відчуваю відповідальність перед поєдинками. Кожен бій для мене дуже важливий. 18 травня відбудеться бій всього нашого життя, до якого ми дуже довго йшли, і весь цей час плідно готувалися. Попередні поєдинки були підготовчими до бою за титул Чемпіона світу. Для нас це нова країна. Думаю, у кожного боксера є мрія боксувати саме в США і перемогти там".