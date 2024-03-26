Тренер Берінчика: Зробимо все, щоб пояс приїхав в Україну

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (18-0, 9 КО) вмотивований здобути пояс WBO в бою проти мексиканця Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Про це повідомив тренер українця Єгор Голуб у коментарі Колу Спорту.

"Для нас з Денисом – це важливий бій. Я не знаю, не можу сказати, що в нас не було неважливих поєдинків, для нас кожен бій важливий, так це бій за титул чемпіона світу. Це наша мета, це наша мрія. Додаткової мотивації нам не потрібно, ми знаємо, що за нас вболіватиме вся країна, всі наші друзі, всі наші сім’ї. Ми вмотивовані, працюємо плідно в таборі й зробимо все, щоб пояс приїхав додому.

Ми готуємось і віримо в перемогу. Вірю в себе, вірю в Дениса, вірю в наш тандем, що все вийде, що ми зробимо свою мрію, до якої Денис дуже довго йде і до якої я йду вже з ним з 18-го року", - сказав тренер.