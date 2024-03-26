Берінчик — про поєдинок проти Наваррете: Це мій перший бій у США, суперник — дуже незручний

Джерело - Чемпіон.

International у легкій вазі, український боксер Денис Берінчик (18-0, 9 КО) у своєму першому бої в США вийде в ринг проти діючого чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО), якого вважає незручним суперником для себе.

Про це інформує К2 Promotion.

"Це мій перший бій у США. Для мене це виклик і велика мотивація показати себе в найкращій формі за океаном. Можливість боксувати в Америці у мене була ще під час участі у WSB в складі "Українських атаманів". На жаль, тоді не вдалося це здійснити. Тому це для мене другий шанс і я ним скористаюся.

Суперник - дуже незручний. До того ж чемпіон світу в трьох вагових категоріях. Гідний опонент. Все побачимо у ринзі", - заявив Берінчик.

Поєдинок відбудеться у Сан-Дієго, США. На кону - пояс чемпіона світу WBO у легкій вазі.

Наразі, українець разом з командою перебуває у тренувальному таборі в Іспанії.

Раніше світова боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Берінчиком та Наваррете за вакантний титул WBO у легкій вазі. А відомий промоутер Боб Арум підтвердив про проведення чемпіонського поєдинку.