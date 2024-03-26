Берінчик — про поєдинок проти Наваррете: Плани на бій — здобути пояс чемпіона світу

Джерело - Чемпіон.

International у легкій вазі, український боксер Денис Берінчик (18-0, 9 КО) вийде в ринг проти діючого чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО). Українець вважає, що його задача здобути чемпіонський пояс.

Про це повідомляє К2 Promotion.

"Позаду 2 місяці тренувального табору. Була ЗФП, була робота з гирями, плавання у великих басейнах та багато чого іншого. Зараз ми перейшли до спарингів та продовжуємо вдосконалювати загальну фізичну форму. Плани на бій - вийти в ринг у гарному настрої та відмінній фізичній формі, щоб здобути пояс чемпіона світу", - прокоментував майбутній бій Денис.

Поєдинок відбудеться у Сан-Дієго, США. На кону - пояс чемпіона світу WBO у легкій вазі.

Наразі, українець разом з командою перебуває у тренувальному таборі в Іспанії.

Раніше світова боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Берінчиком та Наваррете за вакантний титул WBO у легкій вазі. А відомий промоутер Боб Арум підтвердив про проведення чемпіонського поєдинку.