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Ексменеджер Кличка назвав переможця бою Джошуа - Ф'юрі

Сьогодні 19:39 66 0
Ексменеджер Кличка назвав переможця бою Джошуа - Ф'юрі
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - worldboxingnews.net.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) є фаворитом у потенційному поєдинку проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Таку думку висловив ексменеджер колишнього чемпіона світу Володимира Кличка - Бернд Бенте.

"Виступ Ей Джея проти Нганну був чудовим. Джеб працював добре, і, на відміну від Ф’юрі, він викрив усі слабкі сторони Нганну.

Думаю, що Ей Джей може стати домінівним протягом наступних декількох років завдяки тому, що він знову здобув впевненість в собі та має довірчі взаємовідносини із Беном Девісоном.

Ф'юрі також має чудового тренера в особі Шуґара-Гілла Стюарда, але його вплив на нього занадто малий, тому що Ф'юрі занадто недисциплінований і непостійний. Я також вважаю, що Ф'юрі вже пройшов свій пік.

З цих причин я прогнозую явну перемогу Ей Джея в можливому поєдинку з Ф’юрі", – сказав Бенте.

Нагадаємо, Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.

Ф'юрі свій наступний бій проведе проти Олександра Усика, який відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

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