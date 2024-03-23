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Воррен назвав потенційну дату бою Джошуа - Ф'юрі

Сьогодні 12:38 116 0
Воррен назвав потенційну дату бою Джошуа - Ф'юрі
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Френк Воррен, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - skysports.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) може зустрітися з володарем поясу WBC  Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) у 2025 році.

Таку думку висловив промоутер Френк Воррен у коментарі Sky Sports.

"Звичайно, один із них зробить це. Ф'юрі та Усик отримають величезні гонорари за ці бої. Я абсолютно впевнений, що той, хто програв, активує пункт про матч-реванш.

Якщо у березні наступного року Тайсон зробить те, що я думаю, що він зробить, і Ей Джей продовжить перемагати, я впевнений, що це призведе до великого бою", - розповів Воррен.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий бій достроково завершився у другому раунді.

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